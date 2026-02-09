Estancamiento económico complica permanencia de empresas duranguenses

Durango, Dgo.

La desaceleración económica y el incremento en los gastos operativos han colocado a numerosas empresas locales en una situación de vulnerabilidad, obligándolas a replantear su continuidad en el mercado, advirtió el dirigente del Consejo Empresarial Mexicano (CEM) en Durango, Mauricio Holguín.

El líder empresarial explicó que el arranque de 2026 ha sido particularmente complejo para el sector productivo, debido a que los costos de funcionamiento han seguido al alza, mientras que la actividad económica no ha mostrado señales claras de recuperación.

“Las compañías están enfrentando una carga financiera cada vez más pesada: salarios, contribuciones fiscales y gastos administrativos han crecido, pero los ingresos no han avanzado al mismo ritmo. Esto limita su margen de maniobra y pone en entredicho su capacidad para mantenerse activas en el corto y mediano plazo”, señaló.

Holguín indicó que este panorama no es nuevo, ya que desde hace varios años las empresas han tenido que operar en un entorno de bajo dinamismo económico. No obstante, subrayó que el inicio del año ha intensificado la presión sobre los negocios.

Ante este escenario, muchas organizaciones han comenzado a revisar sus modelos de operación, ajustar presupuestos y redefinir prioridades con el objetivo de sobrevivir en un mercado cada vez más adverso.

“El problema es que varias compañías están al límite: deben cumplir con pagos de créditos, obligaciones fiscales y compromisos laborales, pero al mismo tiempo carecen de condiciones para expandirse o incluso para reponer inventarios. Esto frena nuevas contrataciones y limita cualquier posibilidad de crecimiento”, lamentó el representante empresarial.

Añadió que, de no mejorar las condiciones económicas, más negocios podrían verse obligados a reducir operaciones, suspender inversiones o incluso cerrar de manera definitiva.

Finalmente, el dirigente hizo un llamado a fortalecer políticas públicas que impulsen la actividad económica y generen un entorno más favorable para el desarrollo empresarial en Durango.