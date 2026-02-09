Falleció al caer cuando intentaba subir a su bicicleta

Durango, Dgo.

Un adulto mayor murió la noche del domingo al caer accidentalmente cuando intentaba subir a su bicicleta; el hecho trágico ocurrió en la colonia Azcapotzalco y la defunción se dio en cuestión de minutos.

La persona fallecida es don Salvador, quien tenía su domicilio en a calle Tlatelolco, lugar en el que ocurrió el incidente trágico.

Fueron sus vecinos quienes solicitaron apoyo médico cerca de las 19:00 horas del domingo cuando vieron que se desplomaba en la banqueta de su casa en el momento en el que intentaba subir a su vehículo de dos ruedas.

Al tiempo que ellos trataban de ayudarle, marcaron al número de emergencias 911 y poco después llegó la Cruz Roja Mexicana, cuyo personal hizo la valoración, pero ya nada se podía hacer.

Tras el deceso, se solicitó la presencia del agente del Ministerio Público, que ordenó la necropsia de ley con el fin de establecer si el deceso se derivó de la caída o si hubo alguna crisis médica que derivada en esta.