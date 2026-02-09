Jovencito murió tras un accidente en cuatrimoto cerca de El Pino

Durango, Dgo.

Un adolescente murió luego de agonizar algunos días a causa de un accidente en cuatrimoto ocurrido en la sierra de Durango, cerca de la localidad de Máximo García, mejor conocida como “El Pino”.

La víctima fue identificada como Jofiel “N”, quien tenía 17 años de edad y sufrió el desafortunado percance el pasado 4 de febrero.

La información disponible indica que el desafortunado hecho de tránsito ocurrió cuando circulaba por la terracería que une a la localidad ya mencionada con el rancho La Ciénega, sitio en el que, al bajar por una pendiente hacia Río Chico, perdió el control.

Dicha volcadura le provocó lesiones que obligaron a su traslado urgente al Hospital General 450, donde estuvo internado hasta el pasado fin de semana, cuando desgraciadamente perdió la vida.

De sus restos se hizo cargo el Servicio Médico Forense, que confirmó la defunción a causa del conjunto de traumatismos que Jofiel sufrió.