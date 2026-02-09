Lo atacaron con un picahielos en la Luz del Carmen y está muy grave

Durango, Dgo.

Un joven de 25 años de edad está muy grave a raíz de una agresión con arma blanca sufrida en la vía pública, en una de las calles de la colonia Luz del Carmen, en la zona oriente de la ciudad.

El lesionado es Eduardo Alonso Covarrubias Álvarez, quien tiene 25 años de edad y es atendido en el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social por múltiples heridas, que le causaron con un objeto punzante.

Según el informe, su hijo caminaba junto a un amigo en camino a un expendio de venta de alcohol cuando, en el camino, se encontraron con una pareja en un lote baldío.

Por razones no precisadas, se dio una discusión entre Eduardo Alonso y el individuo que estaba ahí; este pasó a lo físico y, cuando iniciaban los golpes, el desconocido sacó un arma blanca y se la enterró al mencionado en la región abdominal y torácica.

El muchacho que lo acompañaba, tras la agresión, corrió a avisarle a su familia y de inmediato se pidió apoyo en el número de emergencias, lo que permitió la llegada de la Cruz Roja Mexicana.

Dada su gravedad, lo trasladaron de emergencia al Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde lo reportaron muy grave y con pronóstico reservado.