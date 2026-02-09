Se pusieron a ‘pistear’ en pleno centro e insultaron a todo mundo

Durango, Dgo.

Dos sujetos fueron detenidos por ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública, insultar a los policías que los abordaron y resistirse físicamente a su arresto; por fortuna, nadie resultó herido y ambos quedaron a disposición del Juez Cívico.

Los detenidos son Lino R. F., de 19 años de edad, y Alex Yanixán, de 20, quienes son originarios del municipio de Mezquital y cuya detención ocurrió en la zona del Ex Campo Deportivo.

Fue al recorrer a pie la zona que oficiales notaron que los muchachos tenían bebidas en sus manos cuando estaban sentados al exterior del hotel Temoaya.

Cuando los agentes se acercaron, los muchachos se mostraron renuentes a la inspección, los insultaron y se dio un forcejeo, por lo que procedieron al sometimiento de ambos. Luego de esto, confirmaron que lo que bebían era alcohol.

Los dos muchachos quedaron a disposición del Juez Cívico, que impuso una sanción administrativa por las faltas administrativas que cometieron.