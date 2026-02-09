Sheinbaum defiende: cuando no hay corrupción, hay más apoyo al pueblo

Ciudad de México, 9 de febrero de 2026.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que la ampliación histórica de las Becas para el Bienestar es resultado directo de una administración sin corrupción, lo que ha permitido canalizar mayores recursos a la educación pública y garantizar que ninguna niña, niño o joven abandone la escuela por falta de dinero.

Durante la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, la mandataria federal informó que de 2019 a 2026 el número de becarios aumentó 216 por ciento, al pasar de 7.2 millones a 22.8 millones de beneficiarios, con una inversión superior a 140 mil 389 millones 658 mil 900 pesos en apoyos educativos este año.

Sheinbaum subrayó que la meta del Gobierno de México es la igualdad educativa, por lo que las becas son universales y están dirigidas exclusivamente a estudiantes de escuelas públicas.

“Nuestro objetivo es que todos lleguen parejos a la escuela. Si los niños y niñas tienen lo mínimo indispensable —útiles, uniformes y material escolar— pueden aprender y permanecer en el sistema educativo. Por eso las becas van desde primaria hasta preparatoria, y en educación superior con programas como Jóvenes Escribiendo el Futuro y la Beca Gertrudis Bocanegra”, enfatizó.

La Presidenta recordó que cuando fue Jefa de Gobierno de la Ciudad de México las becas solo se otorgaban a estudiantes con promedio de 9 y 10, pero ahora la política educativa es distinta: todas y todos tienen derecho al apoyo, sin importar su rendimiento académico.

Avance de la Beca Rita Cetina

Por su parte, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, detalló que en enero de 2026 se entregaron tarjetas a más de un millón de nuevos beneficiarios de secundaria dentro de la Beca Universal Rita Cetina, la cual otorga:

1,900 pesos bimestrales por familia,

700 pesos adicionales por cada estudiante extra en el mismo hogar.

Asimismo, informó que desde el 3 de febrero comenzaron las asambleas informativas en primarias para el nuevo apoyo de uniformes y útiles escolares Rita Cetina, que contempla un pago único anual de 2,500 pesos por alumno de primaria.

Este beneficio alcanzará a 6 millones 380 mil 756 familias y 8 millones 41 mil 182 estudiantes en todo el país.

Educación como prioridad social

La Presidenta reiteró que la expansión de las becas forma parte del “segundo piso de la Cuarta Transformación”, donde la educación es el eje central del desarrollo social y económico.

“Cuando no hay corrupción, hay recursos para la gente”, afirmó, al resaltar que el presupuesto para Programas del Bienestar en 2026 asciende a un billón de pesos, con una parte sustancial destinada a estudiantes.

Con estas acciones, el Gobierno Federal busca reducir la deserción escolar, fortalecer la permanencia educativa y garantizar que ninguna familia tenga que sacar a sus hijos de la escuela por motivos económicos.