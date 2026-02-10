+ Aspirantes con nexos oscuros, absténganse

+ Rechazarán a todo el que busque un cargo

+ El caso Diego Rivera no volverá a pasar

+ Escóndanse, córranle los que anden mal

+ Se confirma muerte de mineros secuestrados

“En política lo importante no es tener razón, sino que se la den a uno…”

Anónimo

Todo mexicano que aspire a un cargo de elección popular, por cualquier partido politico, tendrá que demostrar que no tiene ninguna relación con el crimen organizado…..ALTO.- La Presidenta Claudia Sheinbaum sorprendió a medio mundo ayer al advertir que, para que no vuelva a ocurrir lo que pasa con el ex alcalde de Tequila, Diego Rivera, en el futuro, quien busque un cargo político tendrá que aprobar una revisión profunda de su pasado, su presente y su futuro…..ÉPALE.- Sí, la Presidenta se refirió al espinoso tema de Rivera, en el que se le menciona a ella, pero para que no vuelva a suceder, en el futuro inmediato, quien busque un cargo político, deberá tener la aprobación del Instituto Nacional Electoral o de la mismísima Secretaría de Gobernación, y quien no lo pase, con pena y todo, tendrá que hacerse a un lado y permitir avanzar a gente honesta, honorable y con calidad moral para buscar un cargo …..CAMBIO.- O sea que, por disposición de la jefa de la nación, algunos de los que quieren, y que ya se veían con la estafeta partidista en la bolsa, tendrán que abstenerse si no pasan “la prueba del ácido…”, y no habrá poder humano que se brinque ese elemental requisito para ir a una elección a buscar un cargo. La que le faltaba a los suspirantes…..RACERO.- La intención presidencial habrá de aplicarse desde ya, para que en lo sucesivo no pasen o no lleguen a la candidatura personajes de dudosa reputación o de conocidos generales. Ignoramos quién o quiénes en Durango tienen buena imagen y mejor trayectoria como para aspirar a una candidatura. O como dijo un día Ismael Hernández Deras: “Absténganse quienes anden mal…”, porque con esta nueva regla infinidad de carreras políticas habrán de truncare precisamente por sus nexos y ligas con personajes de reputación comprobada…..AUXILIO.- Además, subrayar que la Presidenta Sheinbaum generalizó. Advirtió que la medida será para todos, sean del partido que sean. Muchos de nuestros actuales representantes se hubieran topado con pared el día que los eligieron si tuviera vigencia la medida dictada por la mandataria…..ALIANZAS.- Olvídense de las alianzas, lo importante será que los prospectos que quieren hueso habrán de convertirse en suspirantes, porque no pasarán, atenidos al anuncio presidencial…..FUERA.- Y no pocos de los que actualmente nos gobiernan tendrán que pasar al retiro o irse a disfrutar del botín que llevan en sus alforjas, porque la orden es clara, todos tendrán que entenderla, so pena de que sean exhibidos en un momento dado antes de la elección que aspiran a participar…..NOMBRES.- Hay muchos. Increíble resulta entender quién sí y quién también está metido hasta el cuello en cosas indebidas, pero…son exactamente los prospectos a los que se refirió la señora Sheinbaum que se toparán en pared cuando pidan una candidatura y les respondan con la negativa y más elementos sobre su trayectoria. No faltarán los que prefieran mirar hacia otro lado y olvidar cualquier posibilidad de candidatura…..REGLAS.- Justamente, la jefa de la nación sugirió ayer que de inmediato pondrá gente a revisar el proyecto y aplicarlo con los aspirantes, vengan del partido que vengan. Los propios partidos tendrán que adoptar las medidas pertinentes para evitar que sus mejores hombres y mujeres sean exhibidos por sus relaciones turbias…..A CORRER.- La mandataria habló también de la posibilidad real de investigar a muchos de los actuales gobernantes y proceder como se hizo con Diego Rivera, que nada más porque se le ocurrió, quería un “moche” de 60 millones de pesos de la tequilera José Cuervo, no obstante las extorsiones que desde hace años hacía en el municipio de Tequila y sus alrededores. Ese fue el acabose, dado que los personeros de Cuervo se movilizaron, juntaron a otros extorsionados y en bola se fueron a pedir la intervención del Gobierno Federal. Se confirmaron los ilícitos y, vas pa’ dentro, pero en las mismas condiciones hay miles de funcionarios estatales, federales y municipales a los que Omar García Harfuch les está poniendo marcación personal y el día menos pensado los pasará también a la sombra…..MUERTE.- Está confirmada la muerte de los diez o más mineros secuestrados en Concordia, y lo más temerario, que los mataron porque la empresa minera no aceptó pagar la extorsión que le estaban exigiendo, como si ellos hubiesen sido los que se negaron. Mal y de malas la minería en México, y ni se diga en Durango.

