Durango enfrenta dificultad para comprar vivienda; precios suben más rápido que ingresos

Durango, Dgo.

La creciente brecha entre los ingresos de las familias y el costo de las viviendas ha impactado también al mercado inmobiliario de Durango, replicando una tendencia que a nivel nacional ha dejado a más de la mitad de las desarrolladoras sin alcanzar sus metas de venta en 2025, según el Panorama Inmobiliario México 2026 de 4S Real Estate.

El análisis, que encuestó a empresas del sector en todo el país, indica que en 2025 el 65% de las desarrolladoras no logró cumplir con sus objetivos de ventas, debido principalmente a la menor capacidad de compra del mercado frente a los incrementos sostenidos en los costos de construcción y materiales.

Acceso a vivienda en Durango: un desafío creciente

En Durango, el panorama es similar. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el ingreso promedio de los hogares duranguenses apenas ha tenido incrementos reales en los últimos años, mientras que los precios de la vivienda han mostrado una tendencia al alza.

El Índice de Precios de Vivienda publicado por INEGI indica que entre 2022 y 2025 el valor promedio de las casas en la entidad ha crecido por encima de la inflación, lo que ha reducido el poder adquisitivo de los potenciales compradores.

Expertos del sector coinciden en que estos factores han llevado a muchas familias a posponer la compra de una casa o a buscar opciones de vivienda más pequeñas y económicas, especialmente en zonas urbanas como la ciudad de Durango y Gómez Palacio, donde la demanda es más alta.

Vivienda social, alternativa con crecimiento

El estudio de 4S Real Estate destaca que en 2026 la vivienda social tendrá las mejores perspectivas de crecimiento, con un impulso esperado de cerca del 12% en comparación con 2025, seguida por la vivienda económica y media, sectores más accesibles para la mayoría de los compradores frustrados por los altos precios del mercado tradicional.

“En Durango existe una importante demanda no satisfecha en el segmento de vivienda económica y social, y las cifras de los últimos trimestres muestran una mayor búsqueda de estos productos por parte de familias jóvenes y primer ingreso”, explicó un analista del sector con base en cifras estatales.

Causas del incremento de precios

El informe nacional atribuye el encarecimiento del precio de la vivienda al aumento en los costos de materiales de construcción, la inflación general y el mayor valor del suelo urbano, factores que también se observan en Durango.

Por ejemplo, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Durango ha señalado que materiales como el acero y el cemento han subido en promedio más del 10% en los últimos 24 meses, lo que se traduce en un encarecimiento directo de los proyectos inmobiliarios y reduce el margen de maniobra de los desarrolladores para ajustar precios sin sacrificar rentabilidad.

Estrategias y expectativas para 2026

Desarrolladores locales han respondido a esta coyuntura ajustando características de sus proyectos: reduciendo metros cuadrados, modificando amenidades o enfocándose en unidades de menor costo para atraer a compradores con presupuesto más limitado.

“El reto es equilibrar precio y funcionalidad sin sacrificar calidad, y para ello buscamos alianzas con gobiernos municipales para facilitar permisos y explorar subsidios que apoyen a las familias duranguenses”, indicó un representante del sector inmobiliario local.

A nivel nacional, el reporte de 4S Real Estate señala que, aunque segmentos como el residencial de alto nivel enfrentarán contracciones leves en 2026, la vivienda económica y social será la principal fuente de dinamismo para la industria.

Impacto social

La dificultad para acceder a vivienda propia no solo representa un reto económico para las familias duranguenses, sino que también tiene implicaciones sociales más amplias, como el aumento de la demanda de rentas, mayor presión sobre el mercado de vivienda asequible y posibles cambios en la configuración de los desarrollos urbanos.