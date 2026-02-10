Duranguenses gastarán hasta 3 mil pesos por el Día del Amor y la Amistad

Durango, Dgo.

El próximo 14 de febrero volverá a mover la economía local, pero también el bolsillo de miles de duranguenses. De acuerdo con un sondeo de mercado realizado por la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), una celebración promedio del Día del Amor y la Amistad podría alcanzar un gasto de hasta 3 mil 37 pesos por pareja, lo que representa un incremento del 15.8 por ciento respecto al año pasado.

El estudio analizó los precios de los regalos y consumos más habituales en esta fecha. Entre los productos más demandados destacan: una bolsa de paletas con forma de corazón con un costo promedio de 112 pesos; un globo decorativo, 160 pesos; un pastel pequeño, 156 pesos; una caja de chocolates, 149 pesos; un arreglo floral de rosas, 460 pesos; y un peluche mediano, 450 pesos.

A ello se suma una cena romántica para dos personas en un restaurante de gama media, cuyo precio ronda los 1,600 pesos, lo que eleva el gasto total a 3,037 pesos por celebración.

Para comparar, en 2024 el desembolso promedio por los mismos artículos fue de 2,623 pesos, lo que refleja el impacto de la inflación en los precios de productos y servicios vinculados a esta festividad.

En Durango capital, así como en municipios como Gómez Palacio y Lerdo, comerciantes han reportado un repunte en la demanda de flores, chocolates y detalles personalizados, aunque reconocen que los consumidores están comprando con mayor cautela.

Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC, señaló que, pese al contexto económico adverso, la fecha sigue siendo importante para las familias y parejas mexicanas.

“Aunque la inflación sigue presionando el gasto diario y muchos hogares apenas cubren lo esencial, el Día del Amor y la Amistad no pasa desapercibido. La gente sigue celebrando, pero ajusta sus compras; la mayoría elige solo algunos detalles y prioriza el significado del regalo sobre su costo”, explicó.

Comerciantes locales prevén que las ventas repunten principalmente en florerías, pastelerías, tiendas de regalos y restaurantes durante el fin de semana previo y el propio 14 de febrero.

Sin embargo, advierten que el comportamiento del consumidor será más selectivo y que la clave estará en ofrecer promociones, paquetes y opciones accesibles para atraer a más compradores.