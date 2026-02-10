Exhorta INE a recoger credenciales para votar tramitadas en 2024

El Instituto Nacional Electoral (INE) hace un llamado a la ciudadanía que realizó el trámite de su Credencial para Votar durante 2024 y que aún no ha acudido a recogerla, para que lo haga a más tardar el próximo 28 de febrero, ya que es la fecha límite para hacerlo.

Desde el año 2024, el INE tiene bajo resguardo 30 mil 434 micas electorales, las cuales están en peligro de ser destruidas y los registros de sus titulares serán dados de baja.

De acuerdo con la normatividad vigente, las credenciales que no sean recogidas antes de la fecha señalada serán retiradas de los Módulos y destruidas; por lo que se requerirá iniciar nuevamente el trámite.

El INE reitera su compromiso de brindar atención oportuna y de calidad, por lo que hace un llamado de alerta a quienes hubieran realizado un trámite de Credencial para Votar durante el 2024 pero todavía no la obtienen, para que vayan por ella cuanto antes y eviten perder su derecho al voto y a la identidad que sólo les ofrece la mica electoral que está en el Módulo.

Para conocer horarios, ubicación de Módulos y mayores informes, se puede consultar la página oficial del INE (https://ine.mx/) o comunicarse a INETEL al 800 433 2000.