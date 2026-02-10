Golpeó a su esposa y se llevó a la hija de ambos por la fuerza

Ocampo, Dgo.

Policías de Ocampo detuvieron a un sujeto de 32 años de edad y rescataron a su hija de 4, a la cual había sustraído por la fuerza luego de golpear a su propia esposa en el municipio de Ocampo.

El asegurado es Alonso “N”, de 32 años de edad, quien, al igual y que su víctima, tiene domicilio en la localidad de Moscú de la mencionada demarcación.

Según el informe, los hechos ocurrieron el lunes por la noche en la mencionada población, lugar en el que, en medio de una fuerte discusión, el tipo golpeó a su pareja, quien dada la agresión, no pudo impedir la sustracción de la hija de ambos.

Luego, el tipo subió a una Ford Expedition de color guinda e inició un escape con rumbo desconocido; la víctima llamó al número de emergencias 911 y eso derivó en un operativo de la Policía Municipal.

Los agentes localizaron el vehículo sospechoso en un camino de terracería y, tras abordar al individuo, procedieron a su arresto y al rescate de la niña, que fue reunida con su madre, que para ese momento ya recibía atención médica en el Hospital de Las Nieves, Ocampo.

Por fortuna, la niña no sufrió daños físicos, mientras que su madre se recupera satisfactoriamente. Alonso, por su parte, quedó detenido y en manos del agente del Ministerio Público.