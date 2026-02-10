Impulsará Nafin el emprendimiento en el Instituto Tecnológico de Durango

Durango, Dgo.

Con el propósito de fortalecer la formación empresarial y el desarrollo de proyectos innovadores entre estudiantes y docentes, el Instituto Tecnológico de Durango (ITD) estableció una alianza estratégica con Nacional Financiera (Nafin) para la implementación de cursos y programas de emprendimiento y desarrollo de negocios.

Este acuerdo se concretó durante una reunión de trabajo derivada de las gestiones del Consejo de Vinculación del ITD, encabezado por su presidenta, Iris Georgina Aragón Santillano, quien ha impulsado la colaboración entre el sector académico y organismos financieros para ampliar las oportunidades de crecimiento profesional dentro de la institución.

En el encuentro participaron Jorge Leal Maldonado, director regional Noreste de Nacional Financiera, y Joel Macías Ortega, representante estatal de Nafin en Durango, quienes junto con autoridades del ITD definieron una ruta de trabajo conjunta para acercar herramientas de capacitación financiera y empresarial a la comunidad tecnológica.

Se prevé que, en los próximos meses, estudiantes y docentes puedan acceder a talleres, cursos y asesorías especializadas en temas como creación de empresas, planeación financiera, gestión de proyectos, acceso a financiamiento y fortalecimiento de modelos de negocio.

Estas acciones estarán coordinadas por el Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación, a cargo de Iván Barraza, así como por el Centro de Innovación Tecnológica del ITD, dirigido por Maricela Guerra, quienes fungirán como enlaces para la implementación de los programas dentro del campus.

Con este esfuerzo, el ITD busca consolidarse como un semillero de emprendimiento e innovación en Durango, impulsando iniciativas que puedan transformarse en proyectos productivos y empresas con impacto social y económico en la región.