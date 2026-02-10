Incluirían a mujeres trans en el 8M

Surgen posturas encontradas por el uso de capuchas

Durango, Dgo.-

A unos días de la Marcha del 8 de Marzo en Durango, el movimiento feminista local muestra posturas encontradas. La Colectiva por la Acción Social en Dgo ofreció una rueda de prensa para fijar su desacuerdo con el llamado de las organizadoras del 8M a no usar capucha durante la movilización.

Las integrantes de la colectiva subrayaron que, para muchas mujeres, cubrirse el rostro es una medida de seguridad ante posibles represalias, por lo que consideran que esa decisión debe respetarse sin condicionamientos.

Señalaron que no todas las participantes marchan desde las mismas condiciones de riesgo y que la protección individual es parte del derecho a manifestarse.

Por su parte, las organizadoras de la Marcha 8M explicaron que la invitación a no cubrirse el rostro no es una imposición, sino una recomendación preventiva. Recordaron que en la movilización del año pasado se detectaron personas infiltradas, situación que generó preocupación por la seguridad del contingente. Aun así, reiteraron que cada mujer es libre de decidir si usa o no capucha.

En otro punto, las organizadoras insistieron en que la convocatoria es incluyente y llamaron a la participación de mujeres trans, al considerar que una lucha que excluye pierde su sentido.

Así, a pesar de compartir causas y demandas, los distintos colectivos reconocen que aún no existe un acuerdo total sobre la forma de marchar este 8M en Durango, evidenciando la diversidad de visiones dentro del propio movimiento feminista.