Motociclista grave tras derrapar en carretera; llevaba el casco en el brazo 

Nombre de Dios, Dgo.

Un motociclista resultó con lesiones de gravedad luego de derrapar sobre la carretera que conduce del municipio de Nombre de Dios a la localidad La Constancia, la tarde del pasado domingo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 17:00 horas, a la altura del puente de Villa, cuando Ricardo Soto Díaz, de 43 años de edad y vecino de La Constancia, perdió el control de su motocicleta y derrapó sobre el asfalto.

Aunque portaba casco de seguridad, éste lo llevaba colgado en uno de sus brazos y no puesto correctamente, por lo que al caer impactó directamente con la cabeza contra el pavimento, sufriendo heridas de consideración.

Tras el accidente, testigos solicitaron apoyo al número de emergencias 911. Al lugar acudieron elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, así como paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron los primeros auxilios y posteriormente trasladaron al lesionado al Hospital General 450 de Durango capital.

Médicos del nosocomio reportaron que el motociclista presentó traumatismo craneoencefálico severo, por lo que su estado de salud se mantiene delicado con un pronostico reservado.