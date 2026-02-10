Vecino lo asalta y le quita el celular; estaba tan drogado que no lo reconoció

Durango, Dgo.

Un hombre que tiene su domicilio en la colonia Azteca fue sorprendido por su propio vecino, quien haciendo uso de la fuerza física, lo despojó de su teléfono celular; todo indica que el presunto ladrón estaba tan intoxicado, que no lo reconoció.

El afectado es un hombre de 42 años de edad, quien caminaba por una de las calles del mencionado asentamiento cuando, el lunes por la tarde, se le acercó un individuo al que identifica plenamente como vecino de la misma colonia.

El sujeto en mención llegó por la espalda y lo sujetó por el cuello. De esa forma lo sometió y le sacó de la bolsa un teléfono celular de la marca Motorola, que tomó como botín para enseguida darse a la fuga.

Cuando el tipo corrió, la víctima logró verle el rostro y lo identificó como habitante de la misma zona; enseguida llamó al número de emergencias, pero el presunto delincuente ya se había ido.

El afectado informó a las autoridades que interpondrá la denuncia correspondiente ante el agente del Ministerio Público para que el presunto delito sea castigado.