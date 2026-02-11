Asesinó a Karen Vianey y abandonó su cuerpo en un tambo

Gómez Palacio, Dgo.

Fue detenido el sujeto que, el pasado 30 de enero, asesinó en Gómez Palacio a una mujer de 30 años de edad, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado por una pepenadora en un lote baldío, oculto en un tambo cubierto con un colchón.

El asegurado es Roberto Luciano “N”, quien es acusado del presunto feminicidio de Karen Vianey Salazar Carrillo, quien tenía 30 años de edad al momento de su muerte.

Según el informe emitido por la Fiscalía General del Estado, fue la madrugada de la fecha ya mencionada cuando la pareja sostuvo una fuerte discusión en un lote baldío de la calle Freso, en el fraccionamiento Cerradas Miravalle.

En medio del conflicto, el varón sacó un arma blanca y agredió a la fémina hasta quitarle la vida, tras lo cual colocó el cadáver en un tambo que estaba en ese lugar, al que le colocó encima un colchón y trozos de block y ladrillo.

Tras el hallazgo, realizado por una pepenadora que buscaba ropa en el predio, inició un proceso de investigación que permitió identificar a Roberto como el presunto responsable de la agresión.

El Grupo de Homicidios de la Policía Investigadora de Delitos dio seguimiento al caso y el individuo fue detenido, ya con una orden de aprehensión girada por un juez, o que permitió entregarlo e ingresarlo al Centro de Reinserción Social No. 1, donde se espera su vinculación a proceso en esta misma semana.