+ Autoriza Senado a los “Navy Seals” de USA

+ Los “Seals” son la fuerza más poderosa de EU

+ Llegaron o están por llegar al estado de Campeche

+ ¿Tienen algo qué ver con la amenaza de Trump?

+ Calma, pide CSP, hay 28 millones de vacunas

“Perdiendo aprendí que vale más lo que aprendí que lo que perdí…”

Autorizó el Senado de la República esta mañana la entrada a México de los “Navy Seals”, o sea, las poderosas fuerzas de operaciones especiales del Ejército de los Estados Unidos, que por lo regular se utilizan en temas de alto impacto en el mundo…..CALMA.- Los combatientes gringos estarían por llegar o ya llegaron a Campeche, donde en el supuesto impartirán sus conocimientos a soldados mexicanos, aunque…los “Navy Seals” tienen la facultad para actuar en cualquier circunstancia…..TÓMALA.- No obstante la sospecha fundada de que las fuerzas armadas del vecino país vienen a otra cosa, o por lo menos es lo que se ha dicho, que vienen a perseguir a los cárteles en cielo, mar y tierra, habrá que esperar a ver cómo evoluciona el tema…..ALTO.- No una, sino muchas veces la jefa de la nación Claudia Sheinbaum ha dicho que la soberanía nacional no está a negociación y que los soldados norteamericanos no tienen por qué venir a hacer tareas que le corresponden a nuestras fuerzas armadas. Aunque, la semana pasada el presidente Donald Trump volvió a decir que vienen por todos los que se dediquen a las drogas y, sobre todo, a la introducción a los Estados Unidos…..ALARMA.- La autorización senatorial de hoy, sin embargo, se ajusta más a la idea de Trump que a la posibilidad de adiestramiento del Ejército mexicano. Si se tratara de eso, debían venir los instructores nada más, pero…los “Navy Seals” integran la fuerza más poderosa del ejército gringo, y no son instructores, sino operadores…..TENSIÓN.- Es que, además, se había dicho que ninguna de las cámaras autorizaría la actividad de ningún militar extranjero en nuestro país, no obstante pronto se le encontró la justificación a lo aprobado por unanimidad en la cámara, “el adiestramiento”, muy a pesar de que a lo largo de la historia los soldados mexicanos han ido a los Estados Unidos a adiestrarse en distintos niveles de seguridad, y ahora, parece casualidad, son los militares del vecino país los que vienen a educar a nuestras fuerzas castrenses…..ORDEN.- La muerte de dos niños, uno de ellos en Durango, alertó a la mayoría de los mexicanos sobre el riesgo de sus hijos y el suyo propio por contraer la terrible enfermedad que, nadie ha podido decir cómo o por qué reapareció en México, si se suponía extinguida. Esta mañana la Presidenta Claudia Sheinbaum pidió calma a los mexicanos y aseguró que hay en bodega unos 28 millones de vacunas, de manera que hay razones para pedir tranquilidad, solo que de persistir el nerviosismo, lo más probable es que se agoten esos 28 millones en el corto tiempo, porque los mexicanos somos 135 millones. O sea, calma señores y señoras, vacunas hay, pero hay que cuidarlas, porque si nos proponemos aplicárnosla todos, en un día se acaba y eso es lo preocupante. Claro que al tiempo se está gestionando más biológico ante la Organización Mundial de la Salud y ojalá pronto nos llegue más biológico. Tranquilos…..TOMATAZOS.- Saúl Monreal, uno de los hermanos de Ricardo Monreal, líder de la Cámara Baja, advierte que si no se respeta la voluntad popular sobre su probabilidad de ser candidato de Morena al gobierno de Zacatecas, habrá motín. Los que le conocen tienen buenas referencias de Saúl y creen que pudiera ser un buen gobernador, pero nosotros no lo conocemos y no podemos sostenerlo, lo que sí, que Saúl pasa a convertirse en el prospecto incómodo de la familia que lleva sexenios y sexenios gobernando al vecino estado y, por lo que se observa, nadie de esa familia está pensando dejarle el camino libre a extraños o fuereños que no lleven esa sangre. Lo cierto es que Ricardo Monreal asegura que hace tiempo tiene su renuncia al control de la Cámara en el escritorio y que, cosa de que lo oficialicen para dejar la Legislatura, algo que…para nuestro gusto, no pasará…..CATÁSTROFE.- El gobierno federal asegura que particulares en lo individual o grupal le han regresado unas 200 concesiones para la explotación de otros tantos yacimientos en diversas partes del país, debido a la inseguridad del sector que primero le robaron toneladas de concentrado de oro y plata al Grupo Bacís, luego secuestraron a 10 ingenieros, varios de los cuales han sido localizados muertos y las extorsiones han llegado a lo impensado. La minería, para resumir, cruza quizá por su peor época, a pesar de que es una de las actividades productivas que más riqueza reparte entre miles de familias de Durango y de México.

