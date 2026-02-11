Desorganización en campaña de vacunación: citan a la gente… pero no hay dosis ni atención

Durango, Dgo. – En plena alerta sanitaria y con el llamado urgente a proteger a la población, las campañas de vacunación en la ciudad han quedado marcadas por la desorganización y la falta de capacidad operativa.

Ciudadanos denunciaron que el Hospital General 450 fue designado como centro concentrador de vacunación; sin embargo, desde las 8:00 de la mañana no se había iniciado la aplicación de dosis, dejando a decenas de personas formadas, muchas de ellas adultos y padres con niños pequeños, sin información clara sobre lo que estaba ocurriendo.

La molestia no es menor: si no se cuenta con las dosis suficientes o con el personal necesario, cuestionan los afectados, ¿por qué convocar a la población?.

En un contexto donde se insiste en la importancia de vacunarse por parte de autoridades de salud y ante el incremento de casos, la logística parece no estar a la altura del discurso oficial. Personas citadas con horario específico llegaron puntuales, pero se encontraron con puertas cerradas, filas interminables y ausencia de información.

No hay claridad sobre disponibilidad de dosis. No inicia la atención en el horario anunciado.

Eso no solo genera inconformidad, sino que la confianza en la estrategia de salud pública queda por los suelos.

Además del desgaste físico, existe un riesgo adicional: aglomeraciones innecesarias que contradicen las propias recomendaciones sanitarias.

Si las dosis están agotadas, la ciudadanía merece transparencia inmediata. Si hay retrasos, deben informarse con claridad. Lo que no puede normalizarse es convocar masivamente y no cumplir.

La vacunación es una herramienta clave de salud pública, pero sin organización pierde eficacia y credibilidad. En una emergencia, la improvisación cuesta tiempo… y la confianza ciudadana