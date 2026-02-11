Fallece bebé de casi dos meses al llegar al IMSS

Durango, Dgo.

Un menor de apenas un mes y tres semanas de edad falleció este miércoles tras ingresar sin signos vitales al Hospital General de Zona del IMSS, ubicado en la colonia Predio Canoas, al oriente de la capital duranguense.

De acuerdo con el reporte médico, el ingreso ocurrió a las 12:00 horas, cuando el bebé fue trasladado al área de urgencias. Personal médico confirmó que ya no presentaba signos vitales al momento de su llegada.

El menor fue identificado como Santiago Damián , nacido el 15 de diciembre de 2025. Su padre, con domicilio en el fraccionamiento Nuevo Durango, informó a las autoridades que el bebé padecía problemas congénitos del corazón, lo que habría provocado su deceso por causas naturales.

Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al nosocomio para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la certificación médica y los procedimientos legales de rigor.

Hasta el momento, las autoridades no reportaron indicios de violencia o negligencia médica, por lo que el caso se mantiene como una muerte por causas naturales derivada de complicaciones de salud preexistentes.