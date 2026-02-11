Fallece hombre tras ser baleado; el caso está bajo investigación

Durango, Dgo.

Un hombre de 37 años de edad murió cuando recibía atención médica a causa de heridas de bala sufridas en circunstancias que no han sido detalladas; el hecho que derivó en el deceso ocurrió en Pueblo Nuevo.

El fallecido es Adrián Noé Agüero González, quien tenía 37 años de edad y falleció durante la madrugada de este miércoles en el Hospital General 450. Tenía su domicilio en la colonia Benjamín Méndez de la capital.

Dicha víctima fue trasladada al centro médico en ambulancia, procedente de La Ciudad, Pueblo Nuevo, tras ser víctima de una herida de bala en la región lumbar y otra en un glúteo.

Ahí, un grupo de especialistas inició la lucha por salvar su vida, pero desgraciadamente poco pudieron hacer, pues unas horas después de su ingreso, cayó en paro cardiorrespiratorio y ya no fue posible su reanimación.

Se espera que, en breve, las autoridades ministeriales difundan más detalles sobre lo ocurrido, pues de momento se desconoce si fue víctima de una agresión, un hecho accidental o una autolesión.