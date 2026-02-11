Lo encontraron sin vida en estado de descomposición

Santiago Papasquiaro, Dgo.

Un hombre de 44 años de edad fue encontrado muerto en un domicilio del municipio de Santiago Papasquiaro cuando su cuerpo ya estaba en estado de descomposición; la víctima vivía sin compañía y nadie lo buscó durante varios días.

La persona fallecida es Pedro Núñez, quien tenía 44 años de edad, quien tenía su domicilio en la localidad conocida como “La Campana”, cuyo nombre oficial es Lorenzo Zavala.

De acuerdo al informe de las autoridades, fue un niño que pasaba al exterior de la casa de la víctima quien, al percibir un olor fétido, fue a la casa de un primo del ahora occiso y le contó de lo que había percibido.

Gerardo, como se identificó dicho familiar, avisó a la autoridad auxiliar del poblado y juntos ingresaron a la casa de la víctima, a la que encontraron sobre la cama, sin signos vitales, y tras varios días de haber muerto.

Ante ello, se solicitó la presencia del agente del Ministerio Público, que ordenó la necropsia de ley para establecer con precisión la causa del deceso.