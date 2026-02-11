Muere a los 48 años James Van Der Beek, protagonista de “Dawson’s Creek”

El actor estadounidense James Van Der Beek, recordado mundialmente por su papel como Dawson Leery en la serie juvenil Dawson’s Creek, falleció a los 48 años, informó su familia a través de redes sociales.

Mediante un mensaje publicado en su cuenta oficial de Instagram, su esposa, Kimberly Van Der Beek, confirmó que el actor murió la mañana de este miércoles en la tranquilidad de su hogar.

“Nuestro querido James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana. Él conoció sus últimos días con coraje, fe y gracia”, escribió su viuda en un emotivo mensaje que rápidamente generó reacciones de tristeza entre seguidores y colegas de la industria.

Una batalla difícil

Aunque la familia no detalló públicamente las causas específicas de su fallecimiento en el comunicado, trascendió que el actor enfrentó una dura batalla en los últimos meses, situación que mantuvo con discreción junto a sus seres queridos.

Van Der Beek alcanzó la fama a finales de los años 90 gracias a Dawson’s Creek, serie que marcó a toda una generación y lo convirtió en uno de los rostros más reconocidos de la televisión juvenil. Posteriormente participó en diversas producciones televisivas y cinematográficas, consolidando una carrera que trascendió el personaje que lo lanzó a la fama.

Reacciones en redes

Tras darse a conocer la noticia, miles de usuarios comenzaron a compartir mensajes de despedida, recordando escenas icónicas de la serie y destacando el impacto cultural que tuvo en la televisión de su época.

Compañeros del medio artístico también expresaron sus condolencias a la familia, resaltando su profesionalismo y calidad humana.

Con su partida, el mundo del entretenimiento despide a una figura que dejó huella en la pantalla chica y en el corazón de millones de fans que crecieron viendo sus historias de amor, amistad y juventud.