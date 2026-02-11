Muere joven durante traslado aéreo

Durango, Dgo.

Un joven de 22 años falleció este miércoles al arribar al Aeropuerto Internacional Guadalupe Victoria, luego de ser trasladado de emergencia en una avioneta procedente de la localidad de Tayoltita, municipio de San Dimas.

De acuerdo con el reporte, a las 12:20 horas se notificó al número de emergencias 911 que una aeronave había aterrizado con un paciente masculino sin signos vitales.

Cuerpos de emergencia acudieron al aeropuerto, donde localizaron el cuerpo a un costado de una avioneta Cessna 206, matrícula XBAFJ, perteneciente a Aerolíneas Centauro.

En el lugar, los agentes entrevistaron a Cira M, de 57 años, vecina del barrio Duranguito en Tayoltita, quien confirmó que el occiso era su hijo, identificado como Jesús Silvestre Martínez Martínez, de 22 años de edad.

La madre relató que alrededor de las 05:00 horas su hijo comenzó a presentar dificultad para respirar y vómito, por lo que fue llevado al hospital de la empresa minera First Majestic en Tayoltita. Debido a su estado de salud, los médicos determinaron su traslado al Hospital General 450 de Durango, por lo que a las 11:00 horas fue trasladado vía aérea.

Sin embargo, al aterrizar en el aeropuerto de la capital duranguense, el joven llegó con severas complicaciones médicas. Personal médico del aeropuerto, le aplicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero sin éxito.

Minutos después arribó la ambulancia DG-128 de Cruz Roja, cuyos paramédicos confirmaron que el masculino ya no contaba con signos vitales.

Ante estos hechos, el agente del Ministerio Público ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la práctica de la necropsia de ley y determinar la causa oficial de la muerte.