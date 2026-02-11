Obituario 11 de febrero de 2026

FUNERALES HERNANDEZ (ANALCO)

En sala Espíritu Santo se está velando el cuerpo del Prof. Eduardo Manzanares Sustaita, de 85 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Del Rosario se está velando el cuerpo del Sr. Juan Pérez González, de 90 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Reina de los Ángeles se está velando el cuerpo de la Sra. María Engracia Breceda Rivera, de 75 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Resurrección se está velando el cuerpo de la Sra. María de los Ángeles Roldan Flores, de 88 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Santa Rosa se está velando el cuerpo de la Niña Ximena Hernández Herrera, de 12 años, sus honras y sepelio están pendientes