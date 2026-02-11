Obituario 11 de febrero de 2026

miércoles, febrero 11, 2026

FUNERALES HERNANDEZ (ANALCO)

En sala Espíritu Santo se está velando el cuerpo del Prof. Eduardo Manzanares Sustaita, de  85 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Del Rosario se está velando el cuerpo del Sr.  Juan Pérez González, de  90 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Reina de los Ángeles se está velando el cuerpo de la Sra. María Engracia Breceda Rivera, de  75 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Resurrección se está velando el cuerpo de la Sra.  María de los Ángeles Roldan Flores, de  88 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Santa Rosa se está velando el cuerpo de la Niña  Ximena Hernández Herrera, de  12 años, sus honras y sepelio están pendientes

