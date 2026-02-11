Sheinbaum llama a mantener la calma; hay 28 millones de vacunas contra el sarampión 

Ciudad de México, 11 de febrero de 2026.

Ante el incremento de casos de sarampión en algunas entidades del país, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo un llamado a la población a conservar la calma y acudir a los centros de salud para completar los esquemas de vacunación, al subrayar que el gobierno federal cuenta con 28 millones de dosis disponibles y una estrategia nacional en marcha para contener los brotes.

Durante su conferencia matutina, conocida como “Las mañaneras del pueblo”, la mandataria destacó que la mayoría de niñas y niños mexicanos ya cuentan con la vacuna contra el sarampión, pero insistió en que quienes no hayan sido inmunizados o no tengan el esquema completo deben acudir de inmediato a vacunarse.

“Lo más importante es pedirle a la gente que guarde la calma. La mayoría de las niñas y niños ya están vacunados y aquellos que no lo estén deben acudir a su centro de salud. Si recibieron su primera dosis hace seis meses o más, ya pueden recibir la segunda”, señaló.

Sheinbaum informó que este miércoles sostendrá una reunión virtual con las 32 gobernadoras y gobernadores del país para unificar criterios y mensajes sobre la estrategia de vacunación y reforzar la coordinación interinstitucional.

Más de 21 mil puntos de vacunación en todo el país

La presidenta detalló que existen 21 mil 154 módulos de vacunación activos, cuya ubicación puede consultarse en la página oficial: dondemevacuno.salud.gob.mx.

En estos puntos podrán vacunarse:

Niñas y niños de 6 meses a 12 años sin esquema completo.

Personas de 13 a 49 años no vacunadas en estados con mayor número de casos: Jalisco, Colima, Chiapas, Sinaloa, Nayarit, Tabasco y Ciudad de México.

Asimismo, aseguró que las vacunas están garantizadas en todas las instituciones federales de salud, incluyendo IMSS, IMSS Bienestar, ISSSTE y centros de salud estatales.

Estrategia de contención en marcha

Por su parte, el secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, informó que entre 2025 y 2026 se han registrado 9 mil 74 casos acumulados de sarampión en México, lo que representa una tasa de 6.7 casos por cada 100 mil habitantes.

Aclaró que 24 de las 32 entidades federativas reportan menos de 100 casos acumulados y que la estrategia de vacunación ha sido clave para frenar la propagación del virus.

“El sarampión es altamente contagioso, pero prevenible con vacunación. Es fundamental no automedicarse y acudir al médico ante síntomas como fiebre, escurrimiento nasal o erupciones cutáneas”, enfatizó.

Más vacunas que en años anteriores

El subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Ramiro López Elizalde, destacó que en este periodo de brote se han aplicado 14.3 millones de vacunas, cifra muy superior a los 5 o 6 millones que normalmente se administran en un año sin emergencia sanitaria.

“Tenemos vacunas suficientes para proteger a toda la población”, aseguró.

Importancia de la segunda dosis

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, subrayó que la primera dosis de la vacuna ofrece entre 93 y 95 por ciento de protección, mientras que la segunda eleva la inmunidad hasta 99 por ciento y garantiza protección a largo plazo.

Recordó que desde 2021 el esquema de vacunación fue ajustado para aplicar la segunda dosis a los 18 meses de edad, con el objetivo de reducir abandonos y reforzar la protección en la primera infancia.