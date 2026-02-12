+ Nadadores de Durango se enrolan en Nuevo León

+ Competirán con otro equipo y otros colores

+ No es la primera vez que sucede, pasa seguido

+ Es que acá la autoridad no tiene un quinto para ellos

+ Se esconde el responsable y no les da la cara

“Si a pendejo te dedicas, nomás no le aflojes…”

Nadadores duranguenses renuncian a la Selección de Durango y se inscriben en un equipo de Nuevo León para participar en próximos selectivos que buscarán el triunfo en otros planos…..CALMA.- Aunque, como dijo el que dijo, que no panda el cúnico, porque no son nada más los tritones los que han tenido que buscar nuevos aires y se les reconozca su valía. Antes ya lo hicieron beisbolistas, basquetbolistas, tenistas y otros que tuvieron que ponerse otra franela, representar a otro estado, porque en Durango no hay ni para unas móndrigas calcetas…..RUIDO.- Hoy, en distintos medios, se subraya que debido al abandono o la falta de apoyo a los competidores para que puedan asistir a eventos nacionales o internacionales, y que una parte de ellos pasan a formar parte de selectivos como el de Nuevo León…..PREMIOS.- Es que allá, según palabras de los mismos deportistas, sí le reconocen a uno su valía, les dan uniformes nuevos y se les ayuda para que puedan hacer sus traslados desde Durango. Han de disculpar, pero no terminamos de entender por qué acá no hay dinero para lo más mínimo y en estados como Baja California, Jalisco, Sonora, Nuevo León, Coahuila y otros sí tienen para formar selectivos y enviarlos a competir. En aquellas entidades sí tienen para valorar a los atletas, a fin de que puedan representar con dignidad a otro estado, sí les dan uniformes, sí les dan dinero para gastos y no andan como los duranguenses, dando lástimas a cada paso que dan. Sí, es cierto, los hay que prefieren mantenerse en el equipo de Durango, aunque sus principales valores están ya entrenando con otros equipos donde sí los toman en cuenta…..POBREZA.- Quién sabe a qué se deberá tanta pobreza, puesto que Durango, como el resto de los estados, recibe constantemente fuertes cantidades de dinero para la promoción deportiva, lo que nos advierte de la posibilidad de que el dinero se lo roben exactamente como lo mandan de la Ciudad de México, y no es la primera vez que pasa, pasa siempre, que los encargados del deporte en Durango fingen demencia, se esconden cada vez que se enteran que se está formando un selectivo para enviarlo al Nacional. Olvidémonos de que alguien los tome en cuenta para torneos internacionales. Aparte, asegurar que los muchachos, siempre, o casi siempre, participan en eventos relevantes por sus propios méritos, patrocinados por sus propios padres, aunque…como es natural, hay casos en que los padres están al día y no tienen nada para enviarlos a una competición. Es cierto, a la hora de las medallas y los trofeos, los gaviotones pronto se cuelgan de las medallas o los trofeos, haciéndole creer a la gente que sí los alivianan en las oficinas de gobierno, cuando –según afirmación de los propios deportistas- cuando acuden ante el IED en busca de un apoyo, los titulares se esconden o se van por la puerta trasera para no tener dificultades, de manera que cuando alguien sobresale, es precisamente gracias a su esfuerzo y al respaldo de sus padres. Esa historia es vieja, ya nos la sabemos. No cambia nada, las trácalas se mantienen como en sus mejores tiempos, pero…dinero para el deporte no hay más que en los papeles de los informes de gobierno. Así es…..AUXILIO.- Llama la atención que, tiempos van, tiempos vienen, los deportistas dando lástimas, pidiendo en la calle para ir a determinado torneo, pero nadie del plano oficial se incomoda, por lo mismo no hace nada y las vergüenzas deportivas no se hacen esperar. En ocasiones los representativos de Durango no llevan ni siquiera un uniforme digno, ya no digamos de lujo, sino digno, mientras otras representaciones asisten a los torneos con dos y hasta tres uniformes de la marca de la palomita o las tres franjas. Los trasladan en avión, y en autobuses amplios en el peor de los casos, de modo que lleguen en óptimas condiciones para competir. Acá, a nuestra autoridad no le da más que para rentar un par de vehículos chicos, viejos y destartalados, en los que han de llevar a los atletas hasta 15 horas de camino, de modo que cuando llegan a la competencia están molidos del viaje y ni esperanza que puedan competir.

