Iba bien cargada de mercancía del ‘Mini Súper Venegas’

Durango, Dgo.

Una mujer de 43 años de edad fue detenida luego de que fue sorprendida robando, otra vez, en una tienda de autoservicio ubicada en el bulevar Dolores del Río; sin embargo, no se procedió penalmente contra ella.

La presunta ladrona es Elvia “N”, quien tiene 43 añosos de edad y dijo vivir en la colonia El Ciprés, en la zona norte de la ciudad.

Fue en la tienda denominada “Mi Mercado Venegas” donde el personal de vigilancia detectó que había ocultado mercancía entre sus pertenencias, por lo que al momento en que pisó la calle, la retuvieron.

Policías municipales que estaban cerca acudieron ante un llamado al número de emergencias y procedieron al arresto una vez que se hizo el señalamiento directo.

Sin embargo, todo quedó en una sanción impuesta por el Juez Cívico, pues pese a que hay recurrencia en la acción, la parte afectada decidió no proceder penalmente.