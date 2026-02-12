Identifican a los occisos del horrible encontronazo en el Periférico 

Durango, Dgo.

Fueron identificadas las personas fallecidas en el brutal choque frontal ocurrido este jueves en el Libramiento Norte de Durango; las autoridades confirmaron que dos de las víctimas fatales son ocupantes de la Chevrolet Trax, y una más del Chevrolet Camaro.

Según el informe, en la camioneta tipo SUV viajaban los ahora fallecidos Juan Guadalupe Aguilar Tovar, de 38 años de edad; y Edith Rivera Mendoza, de entre 30 y 35 años.

Mientras que sus acompañantes, que están hospitalizados, son Luis Angélica Rivera Mendoza, de 33 años; y Gabriel Iván Guerrero Méndez, de 40, todos originarios de San Luis Potosí.

En tanto que del Chevrolet Camaro, murió Miguel Alejandro Pérez Ramírez, de 30 años de edad y domicilio en Villas del Guadiana II.

Tal y como Contacto Hoy le informó, el hecho de tránsito se derivó de una invasión de carril contrario por parte del conductor del automóvil deportivo, lo que derivó en el choque del tipo frontal.

Cuando las autoridades llegaron a la escena, las tres víctimas fatales ya habían muerto, por lo que nada se pudo hacer por ellos; mientras que los dos sobrevivientes fueron ingresados al Hospital General 450 para su atención médica urgente.