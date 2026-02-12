Jueves soleado en Durango: sin lluvias, mañanas frescas y tardes de hasta 30 °C

Durango, Dgo.

El estado de Durango registrará este jueves condiciones estables, con cielo mayormente despejado y sin probabilidad de lluvias, de acuerdo con el reporte emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Sin lluvias y con ambiente templado por la tarde

El organismo federal informó que no se prevén precipitaciones en ninguna región de la entidad, por lo que se mantendrán condiciones secas durante el día.

La temperatura mínima registrada la mañana de este jueves fue de 5.6 grados centígrados, mientras que para el amanecer del viernes se esperan valores de:

5 a 10 °C en municipios del centro y noreste del estado.

10 a 12 °C en municipios del noroeste, oeste y suroeste.

En cuanto a las temperaturas máximas, la tarde del miércoles alcanzó los 26.0 °C, y para este jueves se prevé que el termómetro oscile entre:

25 a 28 °C en municipios del centro del estado.

25 a 30 °C en municipios del noreste.

Vientos ligeros con rachas moderadas

El pronóstico indica vientos de 0 a 10 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar entre 15 y 25 km/h, principalmente en municipios del centro y sureste de la entidad.

La Dirección Local Durango de Conagua reiteró que la información corresponde al resumen del pronóstico meteorológico nacional emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, fuente oficial del Gobierno de México.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, especialmente ante los cambios de temperatura entre la mañana y la tarde, característicos de la temporada invernal en la entidad.