Maleta con fuerte olor genera movilización policiaca en la Secundaria Honor y Gloria

Durango, Dgo.

La presencia de olores fétidos al interior de la escuela secundaria Honor y Gloria generó una movilización de corporaciones preventivas la tarde del miércoles 11 de febrero, en la colonia La Virgen.

El reporte fue recibido a las 13:15 horas a través del número de emergencias 911, donde se alertó sobre un fuerte hedor en el plantel ubicado en calle Crisantemo s/n, entre Bella Julia, lo que encendió la preocupación del personal docente.

Elementos de la Policía Preventiva acudieron al sitio y realizaron una inspección dentro de las instalaciones educativas. Tras recorrer el área señalada, localizaron en uno de los extremos del patio, entre zona con abundante zacatal, una maleta abandonada de la cual provenían los olores.

Al revisar su interior, los agentes confirmaron que contenía el cuerpo sin vida de un perro, envuelto en algodón y en avanzado estado de descomposición.

La orientadora del plantel, informó a las autoridades que se desconoce cuánto tiempo llevaba la maleta en el lugar, ya que el área donde fue encontrada no se utiliza de manera constante y se ubica en una zona poco transitada del centro educativo.

Tras descartar riesgos adicionales para la comunidad escolar, se procedió al retiro del animal para su disposición correspondiente, con el fin de evitar problemas sanitarios.

No se reportaron personas detenidas ni incidentes mayores; sin embargo, el hecho generó inquietud momentánea entre estudiantes y personal docente, quienes retomaron sus actividades una vez concluida la revisión policial.