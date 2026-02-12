Obituario 12 de febrero de 2026

FUNERALES HERNANDEZ (ANALCO)

En sala Del Carmen se está velando el cuerpo de la Maestra Evangelina Vázquez Pulido, de 69 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Del Rosario se está velando el cuerpo del Sr. Juan Pérez González, de 90 años, sus honras y sepelio están pendientes

FUNERALES GARRIDO

En domicilio conocido en Localidad Jesús Agustín Castro, Durango., se está velado el cuerpo del niño Braulio Rodríguez Rodríguez, de 8 años, sus honras y sepelio están pendientes

En domicilio conocido en Pilar de Zaragoza, Durango., se está velado el cuerpo de la Sra. Josefina Sánchez Martínez, de 79 Años, sus honras y sepelio