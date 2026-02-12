jueves, febrero 12, 2026

Obituario 12 de febrero de 2026

FUNERALES HERNANDEZ (ANALCO)

En sala Del Carmen se está velando el cuerpo de la Maestra Evangelina Vázquez Pulido, de 69 años, sus honras y sepelio  están pendientes

En sala Del Rosario se está velando el cuerpo del Sr.  Juan Pérez González, de  90 años, sus honras y sepelio están pendientes

FUNERALES GARRIDO

En domicilio conocido en Localidad Jesús Agustín Castro, Durango., se está velado el cuerpo del niño Braulio Rodríguez Rodríguez, de 8 años, sus honras y sepelio  están pendientes

En domicilio conocido en Pilar de Zaragoza,  Durango., se está velado el cuerpo de la Sra. Josefina Sánchez Martínez, de  79 Años, sus honras y sepelio 

