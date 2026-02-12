Policías pusieron a salvo a un niño picado por un alacrán

Nombre de Dios, Dgo.

Policías municipales de Nombre de Dios usaron su patrulla como ambulancia y trasladaron a un nuño a recibir atención médica tras una picadura de alacrán, ocurrida durante la madrugada de este jueves.

El paciente, que fue reportado fuera de peligro, es un infante de 7 años de edad que tiene su domicilio en la localidad de Cardenchos de la mencionada demarcación.

Durante un recorrido, los agentes preventivos recibieron una solicitud de apoyo cuando era poco después de las 01:30 horas y acudieron de inmediato al domicilio señalado.

Dada la premura que requiere un incidente de este tipo, decidieron subir al niño al vehículo oficial y lo trasladaron a la base de la Cruz Roja Mexicana de Nombre de Dios, donde lo entregaron al personal médico de Guardia.

Por fortuna, tras los procedimientos de rigor y al descartarse reacción alérgica, el niño fue dado de alta un par de horas después y fue entregado fuera de peligro a su madre y abuela, que lo habían acompañado a recibir atención médica.