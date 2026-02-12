Se le quemó su camioneta a causa de un incendio de pastizal

Durango, Dgo.

Una camioneta resultó con daños de consideración a raíz de un incendio de pastizal ocurrido en la zona norte de la capital; el vehículo estaba estacionado sobre una zona de maleza, que al incendiarse, alcanzó a la unidad motriz.

La afectada es una joven de nombre Larissa, quien tiene 25 años de edad, y sufrió el incidente en el fraccionamiento Acereros, justo al exterior del Skate Park.

Fue el miércoles cuando, por causas no precisadas, se dio un incendio en el pasto que circunda el espacio deportivo y este alcanzó a la Toyota Rav-4 de la víctima, que estaba estacionada sobre el pasto seco.

Al darse cuenta, vecinos sacaron cubetas de agua y, como pudieron, e iniciaron la sofocación del siniestro, trabajo después completado por personal del Cuerpo de Bomberos.

Sin embargo, los daños en la camioneta ya eran graves, pues el fuego alcanzó su parte frontal y se extendió por gran parte del motor, por lo que no se descarta que esta sea declarada en pérdida total. Por fortuna, el siniestro no dejó personas lesionadas.