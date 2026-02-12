Sus padres evitan tragedia en la colonia Benjamín Méndez

Durango, Dgo.

La oportuna intervención de unos padres evitó una tragedia la tarde de este martes en la colonia Benjamín Méndez, luego de que un joven de 23 años intentara quitarse la vida al interior de su domicilio.

De acuerdo con el reporte oficial, el incidente ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Conductores número 107, entre calle Del Riel, hasta donde arribaron elementos de la Policía Preventiva del sector Norte tras recibirse una llamada de auxilio al número de emergencias 911, en la que se alertaba sobre una tentativa de suicidio.

En el lugar, los oficiales se entrevistaron con la señora María Irene Morales Hernández, de 54 años de edad, quien informó que momentos antes su hijo, identificado con las iniciales L.R.R.M., se había intentado colgar con una soga al interior del domicilio.

La madre relató que, al percatarse de la situación, ella y su esposo actuaron de inmediato y lograron bajarlo, retirándole la soga del cuello, con lo que le salvaron la vida. Sin embargo, tras ser auxiliado, el joven salió corriendo con rumbo desconocido antes de que pudiera recibir atención especializada.

Los elementos policiacos realizaron un recorrido por la zona y calles aledañas para tratar de localizarlo y brindarle apoyo médico y psicológico, aunque hasta el momento no fue posible ubicarlo.

Las autoridades exhortan a la ciudadanía a solicitar apoyo profesional ante cualquier situación de crisis emocional y recordaron que los números de emergencia están disponibles las 24 horas para brindar asistencia o canalización a servicios especializados.