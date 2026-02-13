Bebé de 13 días de nacida murió por infección y deshidratación severa

Durango, Dgo.

Autoridades investigan las circunstancias en que se dieron los padecimientos sufridos por una bebé que murió a los 13 días de nacido, cuya defunción ocurrió pocos minutos después de su ingreso al Hospital Materno Infantil.

La fallecida es una pequeña no registrada, de apellidos Reyes Aguilar, que vivía junto a sus padres en la localidad de Los Charcos, en el municipio de Mezquital.

Fue el jueves por la noche cuando la infante fue llevada al centro médico, donde el personal la diagnosticó con deshidratación severa y señales de una infección de origen aún no determinado.

De inmediato la derivaron a cuidados intensivos, pero cuando aún la preparaban, sus signos vitales terminaron por debilitarse y cayó en paro cardiorrespiratorio; por desgracia, no fue posible reanimarla.

Tras la defunción, el caso quedó bajo investigación con el fin de descartar la posibilidad de omisiones que llevaran al deceso.