+ Rector preside acto ataviado con…tenis

+ Alguien debía aconsejarle qué no hacer

+ ¿Y a cómo anda el ingreso a la Famen?

+ La gran amenaza minera para México

+ Multitudes sorprendentes en Carnaval

“Lo que natura no da, Salamanca no presta…”

Universidad de Salamanca, España

Lo que natura no da, Salamanca no presta, ¿o cómo iba? El caso es que ayer Ramón García presidió la ceremonia de bienvenida a los nuevos alumnos a la Facultad de Medicina, pero…acudió en tenis y otras informalidades…..HUMILDAD.- Alguien dirá, es que el señor Rector es así de humilde, y por eso asistió a un evento solemne, pero ataviado con una indumentaria muy lamentable para la honorabilidad que implica el rectorado…..FALSO.- La cuestión es que, la humildad puede mostrarse de otra forma, con el trato y respeto hacia los demás. Eso sí, vestir si no con elegancia, por lo menos con respeto a sí mismo y a la comunidad universitaria. Los tenis, podrán ser Nike, Adidas u On, pero nunca dejarán de ser zapatos tenis, absolutamente impropios para un evento educativo a nivel superior…..ETIQUETA.- También es cierto, no necesariamente hay que ir de etiqueta para darle brillo al cargo, pero un Rector jamás debe ir en tenis a un evento académico. No gustará el comentario en el pequeño circulo de Rectoría, pero…es la verdad. El atuendo no hace al monje, pero la investidura rectoral es otra cosa. Es la representación de miles de estudiantes y debe hacerse con respeto propio, integridad moral y actitud serena, yendo mucho más allá de la apariencia física. Es que, según la etiqueta, ir en tenis a un evento cultural es tanto como ir en sandalias o pijama y no mostrar respeto alguno por los buenos modales, por las buenas costumbres y por las buenas intenciones. Y como estamos seguros que no gustará el comentario, ahí le dejamos, pero el señor Ramón es el primer Rector que acude en tenis a una reunión educativa de alto nivel, quién sabe qué pensarán los que pasaron por ese cargo…..COTIZACIONES.- Y a propósto de escuelas, no está por demás preguntar si ya pueden ingresar a clases en Medicina aquellos que tienen la capacidad intelectual y no los que se mueven con dinero, porque de ser así, los futuros médicos de Durango estarán igual que muchos otros que mejor se dedicaron a la política, porque la medicina es muy complicada. Bueno, eso dicen…..ÉPALE.- Nosotros no estaríamos tan eufóricos como algunos políticos que se van enterando de que el Gobierno Federal ha recuperado cientos o miles de concesiones mineras que ya no quieren los mineros por las mil y una calamidades que existen en el entorno. Las extorsiones, los secuestros y las muertes. Sin olvidar, como hemos repetido, que la minería siempre ha sido el principal motor de nuestra economía. No hay otra actividad que se compare con la economía que generan sus actividades, por eso, más nos vale que no terminen las actividades mineras, porque de suceder vienen tormentas bastante complicadas para nuestra actividad productiva…..CASUALIDAD.- Esta tarde, casualmente en Radio Fórmula, José Antonio Lozano Díez y Joaquín López Dóriga abordaron el tema de la elegancia y subrayaron que hay que saber vestir de la mejor manera para estar con la vestimenta adecuada en cada evento, aunque para poder estar hay que saber incluso de ropa elegante, de zapatos limpios y hasta de aseo personal. No es una apariencia, dijo el jurista y pensador Lozano Díez, sino una forma de ser. Órale…..CAMBIO.- Aunque sabemos que tampoco les importará a la gente de Radio Universidad, pero tenemos que decir que ha modificado su programación de forma por demás ruidosa, para explicarlo de alguna forma. Somos radioescuchas de esa estación desde hace 30 años, y nuestro radio va siempre sintonizado a Radio Universidad. Rara vez cambiamos de estación, pero desde que llegó la nueva administración encabezada por Beto de la Rosa ya le hemos cambiado prácticamente todos los días. México tiene música para todos los gustos y de una gran aceptación en el mundo, por qué tener que meter con calzador largas programaciones con jazz, música negra, metálica y esas estrafalarias notas que se alejan mucho de la buena megalomanía. Así es…..MULTITUD.- Mazatlán nos está enviando videos de la muchedumbre que atrajo el Carnaval 2026, y sí, la gente saturó de gran forma el malecón del puerto, de modo que no hicimos falta los duranguenses. Aparte, con multitud o sin multitud, nosotros no vamos ni aunque nos paguen. Viajar a Mazatlán se ha vuelto un deporte extremo en el que hay que tirarle toda la adrenalina por el camino y poder regresar sanos y salvos. Ojalá que no falte a su casa ninguno de los miles o millones de asistentes y que la gran fiesta termine sin los sobresaltos de los últimos meses. Lo sentimos mucho, que ganas no faltan para ir a “mázaras”, pero no será por ahora.

Saludos