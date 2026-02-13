Constructor encerró a una joven durante 2 semanas para mantenerla a su lado

Durango, Dgo.

Un sujeto de 27 años de edad fue detenido por la Policía Estatal luego de violentar durante un par de semanas a una joven de 28, tiempo en el que ejerció violencia física, sexual y psicológica contra ella pese a que, aparentemente, no existía una relación formal de pareja.

El asegurado es Juan Manuel “N”, de 27 años de edad, un trabajador de la construcción que dijo tener su domicilio en el fraccionamiento Domingo Arrieta, si bien la detención ocurrió en la casa de ella, en el fraccionamiento Real de Mezquital.

Fue el jueves cuando una hermana de la víctima solicitó asistencia policial, pues aseguró que le habían enviado un mensaje de un número desconocido en el que le afirmaban que su hermana había sido asesinada.

Policías estatales acudieron de inmediato al inmueble señalado, en la calle Pavorreal, y comenzaron a tocar a la puerta; de inmediato, escucharon gritos de una mujer pidiendo ayuda y los oficiales, ante el peligro evidente, ingresaron.

Los agentes sometieron al individuo y lo arrestaron, pues la joven mujer afirmó que había sido incomunicada desde hace un par de semanas, tiempo en el que el presunto agresor ejerció violencia de distintos tipos contra ella, incluidas amenazas de muerte para que no se fuera del inmueble.

Señaló, de igual forma, que no había una relación formal de pareja, si bien todo indica que estuvieron saliendo durante algún tiempo sin que se consolidara un noviazgo.

La víctima fue derivada de inmediato al Programa Esmeralda para la contención psicológica, mientras que el varón fue detenido y entregado al agente del Ministerio Público, de inicio, por el presunto delito de violencia familiar y/o de género.

Sin embargo, se prevé que el agente del Ministerio Público integre el expediente por otros probables delitos una vez que se realice la denuncia formal por parte de la joven.