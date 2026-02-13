Entró de madrugada a la casa de su vecino con la clara intención de robar

Durango, Dgo.

Policías municipales detuvieron a un sujeto que ingresó a la causa de su propio vecino con la aparente intención de robar; el allanamiento ocurrió a eso de las 03:30 horas de este viernes y su arresto se hizo en flagrancia.

El detenido es Filemón B., quien dijo tener 68 años y vivir en la calle Guillermo Ríos de la colonia Valle del Guadiana, justo en el domicilio ubicado frente al de la víctima.

Fue entre 03:00 y 04:00 horas de este viernes cuando el afectado, un hombre de 52 años de edad, escuchó ruidos en su cochera y decidió llamar al número de emergencias 911.

Eso permitió la llegada de una patrulla de la Policía Municipales, cuyos oficiales descendieron y se encontraron con el “visitante” todavía en la cochera, aparentemente buscando qué robar.

El afectado confirmó que se trataba de un individuo que había ingresado sin autorización y procedieron al arresto, tras el cual Filemón fue entregado al agente del Ministerio Público.