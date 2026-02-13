Intentaron matar a golpes a una pareja

Gómez Palacio, Dgo.

Un par de sujetos que hace algunas semanas ingresaron al domicilio de una pareja con la intención de quitarles la vida, fueron detenidos por el presunto delito de homicidio en grado de tentativa; tales agresores no lograron su cometido y fueron identificados, lo que permitió su arresto.

Se trata de Diego Aldair “N” y José Ronaldo “N”, cuyo arriesgo fue realizado por personal de la Vicefiscalía de La Laguna tras varias semanas de investigación y búsqueda.

El informe emitido por la Fiscalía General del Estado indica que fue el 16 de enero cuando, de madrugada, entraron a la casa de una pareja, ubicada en la localidad conocida como “Chihuahuita”, perteneciente al municipio de Gómez Palacio.

Ahí comenzaron a golpear a las dos personas, cuya identidad se mantiene reservada, hasta dejarlas inconscientes; sin embargo, ambas recibieron atención médica en el Hospital General de Gómez Palacio y sobrevivieron.

El testimonio de ambos apuntó hacia Diego Aldair y José Ronaldo, por lo que se inició su búsqueda y fueron detenidos con una orden de aprehensión; los dos están ya en el Centro de Reinserción Social No. 1, vinculados a proceso por el delito mencionado.