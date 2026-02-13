Llama ISSSTE a vacunar a menores contra sarampión

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, llamó a madres y padres de familia a acudir con sus hijas e hijos a la unidad médica más cercana para vacunarlos contra el sarampión, prevenir contagios y proteger la salud de las familias.

Subrayó la importancia de participar en esta estrategia, diseñada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, que prioriza la vacunación de niñas y niños de 6 meses a 12 años.

“Tenemos que enfatizar la protección a la infancia, por eso te pedimos que lleves a tus hijas o hijos que tienen de seis meses a 12 años de edad a vacunarse al centro de salud más cercano. El ISSSTE cuenta con 321 centros de salud a donde puedes acudir. Si tienes alguna duda, puedes consultar la página dondemevacuno.salud.gob.mx”, destacó en redes sociales.

También deben vacunarse personas de 13 a 49 años que no cuenten o no recuerden contar con su esquema completo, personal de salud y educativo; jornaleros agrícolas y población con alta movilidad, especialmente en entidades con mayor incidencia.

“En estados de la República donde hay algún brote, como Tabasco, Chiapas, Ciudad de México, Nayarit, Jalisco, Colima y Sinaloa, se va a vacunar también a quienes tienen de 13 a 49 años de edad”, comentó.

Las vacunas que aplica el ISSSTE son SRP (Triple Viral) para sarampión, rubéola y parotiditis (paperas), y la SR (Doble Viral) para sarampión y rubéola, las cuales son seguras, efectivas y necesarias para evitar brotes.

Asimismo, afirmó que la gran mayoría de las y los mexicanos están protegidos contra el sarampión, porque cuentan con las dos dosis de la vacuna para evitar el contagio.