Lo encontraron sin vida por posible sobredosis

Durango, Dgo.

Un hombre de 36 años de edad fue encontrado muerto el jueves por la noche a causa de una aparente intoxicación, que según los indicios, se habría derivado de la ingesta excesiva de narcóticos.

La persona fallecida es Eleazar G., quien tenía 36 años de edad y vivía en la colonia conocida como “Las Minitas”, ubicada a un costado del camino a Contreras, en la zona rural del municipio de Durango.

Fue el jueves por la noche cuando se solicitó asistencia médica a través del número de emergencias 911 en un domicilio ubicado en la calle José María Lugo, pues encontraron al varón ya mencionado inconsciente.

Al arribar, el personal del Sistema Estatal de Emergencias Médicas valoró a la víctima y ya no encontró signos vitales, por lo que se notificó de inmediato al agente del Ministerio Público.

Las evidencias y testimonios recogidos apuntan a que Eleazar falleció a causa de una ingesta excesiva de metanfetaminas, a las cuales era adicto.