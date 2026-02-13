Murió el señor que se cayó de un andamio pintando el PRI

Durango, Dgo.

Luego de tres semanas de agonía, se confirmó la muerte del trabajador que, el pasado 23 de enero, cayó de varios metros de altura cuando realizaba trabajos de pintura en la sede estatal del Partido Revolucionario Institucional.

Se trata del señor Juan Martín Pérez Hernández, quien tenía 63 años de edad y vivía en el fraccionamiento Villas del Pedregal.

Tal y como Contacto Hoy le informó, los hechos ocurrieron el viernes 23 de enero en el edificio ubicado en el bulevar Domingo Arrieta, sitio en el que la víctima subió a un andamio para realizar las tareas mencionadas.

Por desgracia, lo hacía sin arnés de seguridad y, a perder el equilibrio, cayó de una altura aproximada de 6 metros, lo que le causó lesiones tanto en la región craneal, como en la torácica.

De urgencia fue llevado al Hospital General 450, donde lo estabilizaron; por desgracia, la afectación era demasiado grave y al paso de las semanas decayó, hasta que este viernes se confirmó su defunción.