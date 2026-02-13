Obituario 13 de febrero de 2026

FUNERALES HERNANDEZ (ANALCO)

En sala Del Carmen se está velando el cuerpo del CP. Arturo Armas Hidalgo, de 84 años, sus honras y sepelio están pendientes

En calle Artículo #427 de la colonia Constitución se está velando el cuerpo del Sr. Juan Soto López, de 85 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Reina de los Ángeles se está velando el cuerpo de la Maestra Gloria Varela Galván, de 90 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Santa Rosa se está velando el cuerpo de la Sra. Elena Margarita Coronado Bandala, de 91 años, sus honras y sepelio están pendientes

FUNERALES GARRIDO

En capilla #5 de matriz 5 de Febrero se está velando el cuerpo del Joven Erick Zaul Guerrero Gutiérrez, de 20 años, sus honras y sepelio están pendientes

En calle 30 de Mayo #308 de colonia Emiliano Zapata se está velando el cuerpo del Sr. Abad Ruiz Cumplido, de 61 años, sus honras y sepelio están pendientes