Sheinbaum impulsa una nueva era del cine mexicano y blinda las voces del doblaje frente a la IA

Ciudad de México, 13 de febrero de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el envío de dos iniciativas de ley clave para fortalecer al cine nacional y proteger el trabajo de las y los actores de doblaje ante el uso de herramientas de Inteligencia Artificial (IA), marcando un hito en la política cultural y laboral del país.

Durante la conferencia matutina, la mandataria subrayó que se trata de una estrategia integral construida con productores, intérpretes, cineastas y trabajadores del sector audiovisual. “Es una iniciativa de promoción del cine nacional… y, por otro lado, la ley protege las voces y el trabajo del doblaje frente a la IA”, enfatizó.

Más cine mexicano, mejor exhibición y memoria audiovisual

La Ley Federal de Cine y el Audiovisual —que actualiza el marco vigente desde 1992— amplía el ecosistema para incorporar plataformas digitales y garantiza mejores condiciones de exhibición: al menos 10% de cine nacional en salas, con periodos mínimos de exhibición, revisiones periódicas de cartelera y mayor promoción en salas y plataformas.

Además, asegura presupuesto público para el fomento cinematográfico, refuerza la difusión de producciones nacionales y establece una política de archivo para preservar, restaurar y digitalizar la memoria audiovisual del país.

Sheinbaum destacó que el énfasis estará en cine independiente, obras en lenguas originarias y una asignación más transparente de recursos. Anunció también el fortalecimiento de la enseñanza cinematográfica y adelantó que se presentarán estímulos a la industria en los próximos días.

🎙️ Doblaje protegido: la voz humana, con derechos

En paralelo, la reforma a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley Federal de Derecho de Autor reconoce la voz humana como herramienta artística única e irrepetible. Su uso mediante IA requerirá autorización expresa e informada, con sanciones por uso no autorizado, contrataciones justas, transparencia en retribuciones y mecanismos ágiles de resolución de controversias ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor.

📚 Política cultural con visión digital

La secretaria de Cultura explicó que la iniciativa moderniza el marco legal frente a las plataformas y articula una política cinematográfica nacional coordinada entre federación, estados y municipios. El compromiso del Estado queda blindado al incorporar por ley programas de fomento como FOCINE y fortalecer la accesibilidad para las audiencias.

Por su parte, la directora del Instituto Mexicano de Cinematografía resaltó que el enfoque abarca toda la cadena: del guion a la preservación, con convocatorias activas que impulsan la producción en diversos sectores.

Con estas iniciativas, el Gobierno de México apuesta por un cine más fuerte, diverso y visible, al tiempo que protege el talento creativo frente a los retos tecnológicos del presente.