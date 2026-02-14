Auto quedó semidestruido al salir del camino y dar varias volteretas junto a Biopappel

Durango, Dgo.

Un automóvil compacto resultó semidestruido en un aparatoso accidente ocurrido este sábado en la salida a Zacatecas, justo al exterior de la planta Biopappel; por fortuna, ninguno de los tres ocupantes sufrió lesiones.

Los afectados son dos adultos y una niña que viajaban a bordo de un Nissan Versa de modelo reciente, que resultó en pérdida total a raíz del percance.

Los hechos ocurrieron cuando el coche, con placas GDH-087-C, quedó fuera del control de su conductor, que circulaba en dirección a la ciudad de Durango.

Al salir del camino, el vehículo dio varias volteretas sobre su propio eje y acabó fuera del camino, golpeando algunas piedras de tamaño considerable y la cerca de la planta ya mencionada.

Dado lo aparatoso, otros automovilistas solicitaron asistencia médica, pero al llegar, los cuerpos de emergencias se encontraron con golpes leves en las víctimas, una pareja de adultos y una niña de 3 años de edad.

Tras el siniestro, la escena quedó a cargo de la Guardia Nacional para los procedimientos administrativos correspondientes.