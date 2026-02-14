Cayó con su Explorer a un canal de riego cerca del balneario San Juan

Durango, Dgo.

Un joven que se encontraba en estado de ebriedad fue víctima de un accidente durante la madrugada de este sábado, en el que su camioneta “encayó” en un canal de riego que pasa cerca del balneario San Juan.

El afectado es Jesús Abraham J. C., de 27 años de edad, quien vive en el fraccionamiento Santa Amelia, y cuya camioneta Ford Explorer resultó con algunos daños.

Los hechos ocurrieron a eso de las 03:00 horas, cuando la víctima circulaba por el camino que lo llevaría al Periférico de Durango, pues ya estaba camino a su casa en el fraccionamiento Santa Amelia.

Sin embargo, la condición de embriaguez no le permitió ser totalmente consciente de su entorno y se salió del camino, lo que provocó que la camioneta ingresara parcialmente al canal de riego.

Por fortuna, esta no alcanzó a volcar y, aunque tuvo algunos daños, estos son reparables; de la asistencia al incidente se hizo cargo la Policía Estatal, que recorría la zona cuando ocurrió el siniestro.