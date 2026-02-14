Final feliz: perrito vuelve con sus dueños tras rescate en la Acequia Grande

Durango, Dgo.

Luego del rescate realizado por policías municipales durante la madrugada de este sábado, en el que un perrito fue puesto a salvo tras quedar atrapado en la Acequia Grande, la historia tuvo un final feliz.

Y es que los propietarios del animalito se enteraron, al ver en redes sociales lo ocurrido, de quéñe su mascota estaba bajo buen resguardo y fueron a buscarla a la Dirección Municipal de Seguridad Pública.

Ahí se identificaron como los dueños y la reacción del canino fue más que evidente, lo que permitió el feliz reencuentro.

Los dueños narraron que durante la noche, al momento de abrir el portón de su casa, la mascota salió corriendo y no les fue posible alcanzarla.

Luego la buscaron, pero sin éxito, durante varias horas, hasta que vieron que los agentes lo habían salvado.

El animalito, en buenas condiciones, fue entregado a sus propietarios, tras el resguardo que durante algunas horas mantuvieron los agentes.