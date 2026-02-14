Jóvenes duranguenses van por su pase al Mundial de Robótica.

Durango, Dgo

El talento duranguense volverá a colocarse en el escenario nacional con la participación del equipo de robótica del Colegio Cumbres Durango, que representará al estado en el Nacional de FIRST Lego League, a celebrarse el próximo 21 de febrero en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

El equipo está integrado por siete estudiantes de nivel secundaria, quienes lograron su clasificación tras destacar en las etapas regionales del certamen, una de las competencias de robótica educativa más importantes del país, enfocada en innovación, programación y solución de problemas reales.

Los alumnos que conforman el equipo son:

Matías Hernández Rojas, Alan Matteo Toca Segovia, Karlo Valles Ríos, Roberto Vázquez Flores, Rolando Zamarripa Fernández, Eduardo Mena de la Rosa y Erick Matteo Barba Hernández, quienes presentarán un proyecto que combina desarrollo tecnológico, pensamiento creativo y trabajo colaborativo.

Durante la competencia nacional, los estudiantes expondrán su propuesta de innovación y programación, diseñada bajo los lineamientos de FIRST Lego League, donde no solo se evalúa el desempeño del robot, sino también el impacto social del proyecto, la investigación y los valores del equipo.

El grupo cuenta con el acompañamiento de sus asesores Sergio De La Paz Estrada y Martha Karina Bárcenas Icazbalceta, quienes han guiado el proceso de preparación técnica y formativa de los jóvenes.

Al Nacional de FIRST Lego League asisten alrededor de 41 equipos o más provenientes de distintos estados de la República, los cuales se van confirmando conforme concluyen las competencias regionales.

Este evento no solo representa una vitrina nacional para el talento juvenil, sino que además otorga pases al Mundial de FIRST Lego League, que en esta edición se llevará a cabo en Guadalajara, lo que convierte la competencia en una oportunidad clave para que Durango esté presente en la élite internacional de la robótica educativa.

Con creatividad, disciplina y trabajo en equipo, estos estudiantes buscarán dejar en alto el nombre de Durango y demostrar que la innovación también se construye desde las aulas.