Marcha minera por Concordia resuena en Durango

Durango, Dgo.— La movilización del sector minero realizada la mañana de este sábado 14 de febrero a Nivel Nacional, bajo el lema “Los mineros estamos de luto”, tuvo eco entre trabajadores, familias y representantes de la actividad minera duranguense, quienes manifestaron solidaridad ante la tragedia ocurrida en Concordia, Sinaloa.

La marcha, convocada como un acto pacífico de homenaje y exigencia de justicia, se llevó a cabo a las 11:00 horas en la Av. 20 de Noviembre. Los participantes portaron cascos, camisas blancas y chalecos mineros como símbolo de respeto hacia sus compañeros.

En Durango, estado con fuerte tradición minera y estrecha relación laboral con proyectos en la región del Pacífico, la manifestación fue seguida con atención por trabajadores del sector, quienes expresaron preocupación por la seguridad en las zonas de extracción y respaldo a las familias afectadas.

Organizaciones y voces del gremio coincidieron en que el caso de Concordia no solo representa un hecho de violencia, sino un recordatorio de los riesgos que enfrentan quienes dependen de la minería como sustento, por lo que reiteraron el llamado a reforzar condiciones de seguridad y garantizar justicia.

La protesta surge tras los hechos registrados en la mina de Concordia, donde 10 mineros fueron privados de la libertad; posteriormente cinco fueron localizados sin vida, mientras que cinco continúan desaparecidos, situación que ha generado indignación y movilizaciones en distintos estados con presencia minera.

Aunque la marcha principal se realizó en a nivel nacional, en Durango el sentir fue similar: duelo, indignación y acompañamiento. El sector minero local se mantiene atento al desarrollo de las investigaciones y a las acciones de las autoridades, en un contexto donde la actividad sigue siendo clave para la economía regional.