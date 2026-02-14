Mujer golpeó a una enfermera en la fila de la vacuna contra el sarampión

Durango, Dgo.

Una mujer fue detenida por elementos de la Policía Estatal luego de agredir a una enfermera que aplicaba la vacuna contra el sarampión en el Hospital del IMSS; la atacante quería atención prioritaria y, al negársela, arremetió contra la servidora pública.

La detenida es Jazmín Fabiola, de edad no precisada, cuyo arresto fue realizado por elementos de la Policía Estatal al exterior del referido centro médico.

Los hechos ocurrieron el viernes, cuando la enfermera de nombre Judith aplicaba el fármaco a las personas formadas debidamente en la fila asignada con ese fin.

La prisa provocó que Jazmín exigiera un trato preferencial que le negaron y, en respuesta, comenzó a golpear a la profesional de la salud, por lo que testigos pidieron de inmediato ayuda policial.

Policías estatales que se encontraban en la zona acudieron de inmediato y realizaron el arresto, tras el cual el propio IMSS expuso su respaldo a la víctima e iniciará acciones legales contra la presunta agresora.

Sin embargo, el caso es analizado a detalle, pues todo indica que la presunta atacante se encontraba bajo un estado de alteración al ser paciente psiquiátrico y bajo medicación.

Por fortuna, el golpe sufrido por la víctima no tuvo consecuencias graves y se le reportó fuera de peligro.